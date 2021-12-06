Путин прибыл на переговоры в Индию

Президент России Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в Индию, сообщает пресс-служба Кремля.

В Кремле рассказали о деталях грядущих переговоров Путина и Байдена

В сообщении говорится, что у российского лидера запланированы переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, в ходе которых политики обсудят «вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнёрства двух стран».

Кроме того, Путин и Моди намерены обменяться мнениями по актуальным темам международной повестки, добавили в Кремле.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что в отношениях с Россией самое главное — не игнорировать её интересы, сообщает телеканал «360».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыИндияРоссияВладимир Путин
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