Путин прибыл на переговоры в Индию
Президент России Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в Индию, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что у российского лидера запланированы переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, в ходе которых политики обсудят «вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнёрства двух стран».
Кроме того, Путин и Моди намерены обменяться мнениями по актуальным темам международной повестки, добавили в Кремле.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что в отношениях с Россией самое главное — не игнорировать её интересы, сообщает телеканал «360».
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