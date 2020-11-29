Путин поедет в Тобольск на следующей неделе

Президент России Владимир Путин отправится в Тюменскую область на следующей неделе. В Тобольске он намерен решать вопросы нефтехимии, прежде всего - добавленной стоимости, сообщает телеканал «Россия 1».

Помимо этого президент откроет новые медицинские центры, построенные министерством обороны РФ. Глава России примет участие в заседании стран ОДКБ, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:НефтьВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры