Путин поедет в Тобольск на следующей неделе
29 ноября 202015:08
Президент России Владимир Путин отправится в Тюменскую область на следующей неделе. В Тобольске он намерен решать вопросы нефтехимии, прежде всего - добавленной стоимости, сообщает телеканал «Россия 1».
Помимо этого президент откроет новые медицинские центры, построенные министерством обороны РФ. Глава России примет участие в заседании стран ОДКБ, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
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29 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru