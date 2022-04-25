Путин подписал указ о создании инфосистемы по борьбе с коррупцией
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании информационной системы, направленной на борьбу с коррупцией. Соответствующий документ размещен на сайте официального интернет-портала правовой информации.
В указе отмечается, что координатором системы выступит Администрация государства.
Уточняется, что система содержит данные о следовании ограничениям и требованиям для борьбы с коррупцией лиц, которые находятся под этими ограничениями и должны следовать определенным требованиям.
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