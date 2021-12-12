Путин побывает на съезде РСПП на следующей неделе

Российский лидер Владимир Путин планирует на следующей неделе провести заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посетить съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, встретиться с членами правительства и своим монгольским коллегой, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам - одно из главных событий предстоящей недели. Также Путин проведет совещание с членами правительства и приедет на съезд союза промышленников и предпринимателей», - отмечается в программе.

Также президент России встретится с новым президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Также в планах - телемост между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в графике главы государства онлайн разговора нет, но его можно организовать в короткое время. Об этом информирует РИА Новости.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПолитикаПереговорыВладимир Путин
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