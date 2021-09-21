Путин освободил от должности первого замгенпрокурора
21 сентября 202121:57
Российский президент Владимир Путин освободил от занимаемой должности первого заместителя генерального прокурора России Александра Буксмана.
В опубликованном документе отмечается, что указ вступил в силу с 15 сентября текущего года.
Как отмечает ТАСС, 15 сентября текущего года Буксману исполнилось 70 лет, что является предельным возрастом для занимался этой должности. Он работал первым заместителем генпрокурора с 2006 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru