Путин освободил от должности первого замгенпрокурора

Российский президент Владимир Путин освободил от занимаемой должности первого заместителя генерального прокурора России Александра Буксмана.

В опубликованном документе отмечается, что указ вступил в силу с 15 сентября текущего года.

Как отмечает ТАСС, 15 сентября текущего года Буксману исполнилось 70 лет, что является предельным возрастом для занимался этой должности. Он работал первым заместителем генпрокурора с 2006 года.

