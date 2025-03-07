Путин назначил Толченова послом РФ в Кирибати по совместительству

Посол России в Индонезии Сергей Толченов назначен главой российской дипмиссии в Кирибати по совместительству. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Толченова Сергея Геннадьевича чрезвычайным и полномочным послом... в Республике Кирибати по совместительству», - отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Сергей Толченов занимает должность посла в Индонезии с мая 2024 года.

Ранее Владимир Путин назначил Александра Дарчиева новым послом России в США, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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