Путин назначил Толченова послом РФ в Кирибати по совместительству
7 марта 202511:06
Посол России в Индонезии Сергей Толченов назначен главой российской дипмиссии в Кирибати по совместительству. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Назначить Толченова Сергея Геннадьевича чрезвычайным и полномочным послом... в Республике Кирибати по совместительству», - отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Сергей Толченов занимает должность посла в Индонезии с мая 2024 года.
Ранее Владимир Путин назначил Александра Дарчиева новым послом России в США, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru