Путин назначил нового посла России в Черногории

Новым послом России в Черногории назначен Александр Лукашик, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Лукашика Александра Петровича чрезвычайным и полномочным послом... в Черногории», - говорится в указе.

Дипломат ранее возглавлял департамент по связям с субъектами федерации, парламентом, общественными объединениями МИД, был временным поверенным в делах России на Украине и в Люксембурге.

В марте Владимир Путин назначил послом РФ в США главу департамента Северной Атлантики МИД Александра Дарчиева, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧерногорияПосолНазначениеВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры