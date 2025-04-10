Путин назначил нового посла России в Черногории
Новым послом России в Черногории назначен Александр Лукашик, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Лукашика Александра Петровича чрезвычайным и полномочным послом... в Черногории», - говорится в указе.
Дипломат ранее возглавлял департамент по связям с субъектами федерации, парламентом, общественными объединениями МИД, был временным поверенным в делах России на Украине и в Люксембурге.
В марте Владимир Путин назначил послом РФ в США главу департамента Северной Атлантики МИД Александра Дарчиева, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru