Путин и президент Вьетнама обсудили стратегическое партнерство
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из Вьетнама, генсеком Центрального комитета Коммунистической партии республики То Ламом. Об этом сообщили в Кремле.
Российский лидер поздравил вьетнамского политика в избранием на пост генсека и пожелал «успехов в партийной и государственной деятельности».
«Выражено удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента... во Вьетнам 20 июня, а также взаимодействием двух стран на международной арене», — отмечается в сообщении Кремля.
Кроме того, стороны подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства и наращивание сотрудничества России и Вьетнама.
Ранее состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Иордании Аймана ас-Сафади, напоминает RT.
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