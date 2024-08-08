Путин и президент Вьетнама обсудили стратегическое партнерство

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из Вьетнама, генсеком Центрального комитета Коммунистической партии республики То Ламом. Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер поздравил вьетнамского политика в избранием на пост генсека и пожелал «успехов в партийной и государственной деятельности».

«Выражено удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента... во Вьетнам 20 июня, а также взаимодействием двух стран на международной арене», — отмечается в сообщении Кремля.

Кроме того, стороны подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства и наращивание сотрудничества России и Вьетнама.

Ранее состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Иордании Аймана ас-Сафади, напоминает RT.

