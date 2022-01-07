Президент Казахстана рассказал о ситуации в стране

Президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев рассказал в Twitter о ситуации в стране после начала протестов в стране.

По его словам, страна столкнулась «с хорошо подготовленными и скоординированными исполнителями и террористическими группами, прошедшими подготовку вне территории страны». Токаев также заявил, что не намерен вести переговоров с теророристами.

Обращаясь к иностранным государствам, президент отметил, что в стране будет продолжена защита зарубежных дипмиссий, имущества иностранных компаний и инвесторов.

Протесты в Казахстане начались второго января в городе Жанаозен Мангистауской области, а после распространились по всей стране. Протестующие требовали снижения цен на сжиженный газ до 120 тенге (около 21 рубля).

