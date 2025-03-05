Пресс-секретарь Зеленского заявил, что президент Украины не писал писем Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский не писал писем лидеру США Дональду Трампу. Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров изданию Liga.net.

«Ни одного письма... не было, Трамп говорил о посте в соцсети», - указал представитель Зеленского.

В свою очередь, посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова написала в социальных сетях, что президент США прочитал пост украинского коллеги на платформе X.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что получил от Зеленского важное письмо, в котором тот заявил о готовности Киева «сесть за стол переговоров в кратчайшие сроки» для приближения «долгосрочного мира», напоминает 360.ru.

