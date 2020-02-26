Пресекать и избавляться. Президентский наказ МВД

Выступление главы государства на заседании коллегии МВД России получилось довольно суровым. Что неудивительно, если вспомнить события минувшего года, в которые были вовлечены органы охраны правопорядка и целый ряд громких судебных процессов. Особое внимание Владимир Путин велел уделить вопросам обеспечения законности органами дознания и предварительного следствия.

«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон», - сказал президент.

В чем-то выступление главы государства на коллегии МВД перекликалось с его интервью агентству ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». В нем он тоже затрагивал различные аспекты деятельности правоохранительных органов и реакции на них гражданского общества. Так, Владимир Путин высказал мнение, согласно которому, активная позиция общественности сыграла положительную роль в деле журналиста Ивана Голунова, которому летом прошлого года сотрудники столичной полиции подбросили наркотики. «Вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение, это уже хорошо», - сказал президент. Он призвал дать возможность следствию работать тщательно и без суеты: «Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее», - сказал Путин. При этом глава государства заметил, что не слышал о том, что дело Голунова стало самым резонансным в 2019 году.

Спорить с президентом – затея бесперспективная, а потому согласимся с тем, что дело Голунова было лишь «одним из» наиболее резонансных за минувший год. Были ведь и «дело Захарченко», и «дело Черкалина», с одной стороны. А, с другой, и «дело Калви», и судебные процессы по так называемому «московскому делу», включая приговор актеру Павлу Устинову, и «дело «Седьмой студии», которое никак не закончится, несмотря на все больший абсурд происходящего.

Его, кстати, Владимир Путин в интервью тоже коснулся. Комментируя многочисленные выступления с письмами и поручительствами в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, одного из обвиняемых по делу «Седьмой студии», президент заметил, что судьи при рассмотрении резонансных уголовных дел могут учитывать мнения уважаемых людей, но решения должны выносить на основе закона.

Если перефразировать эту мысль, то судьи мнение уважаемых людей «имели в виду». На примере приговора уже упомянутому актеру Устинову это особенно очевидно. А, может, в числе уважаемых судьями – совсем другие люди.

