Премьер Польши отметил поддержку белорусской оппозиции

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава будет и дальше оказывать поддержку белорусской оппозиции, несмотря на критику со стороны однопартийца Рышарда Терлецкого в адрес экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом сообщает Associated Press.

"С самого начала протестов в августе прошлого года мы поддерживаем белорусов, которые борются за свободу, за верховенство права, борются за демократию", - подчеркнул Моравецкий.

