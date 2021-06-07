Премьер Польши отметил поддержку белорусской оппозиции

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава будет и дальше оказывать поддержку белорусской оппозиции, несмотря на критику со стороны однопартийца Рышарда Терлецкого в адрес экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом сообщает Associated Press.

"С самого начала протестов в августе прошлого года мы поддерживаем белорусов, которые борются за свободу, за верховенство права, борются за демократию", - подчеркнул Моравецкий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияПольшаБелоруссия
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