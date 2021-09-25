Премьер-министр Греции обвинил Турцию в нарушении международного права

Турция нарушает международное право и стремится к конфронтации, считает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Об этом политик заявил на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

С трибуны ГА Мицотакис заявил, что между Грецией и Турцией «существуют разные точки зрения». Афины всегда были привержены нормам и принципам международного права и остаются сторонником того, что все споры должны разрешаться мирно в соответствии с Уставом ООН.

«Именно Устав ООН запрещает применение силы или угрозу силой. Однако с 1995 года Греция сталкивается с формальной, регулярно возобновляемой и явно незаконной и неприемлемой угрозой применения силы со стороны Турции, известной как casus belli», — приводит слова премьера его пресс-служба.

Мицотакис подчеркнул, что касающиеся разграничения морских пространств споры могут быть разрешены при условии соглашения о едином своде правил — международном морском праве. Премьер-министр добавил, что угрозы конфронтацией между союзниками по НАТО с турецкой стороны не должны повториться.

«Турция должна понимать, что ее агрессивная позиция в этом отношении подрывает перспективы взаимовыгодных отношений и ставит под угрозу региональную безопасность и стабильность. Более того, это значительно усложняет отношения Турции с Европой», — заявил Мицотакис.

Как заявила Турция в 1995 году, если Греция в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву расширит свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль, это будет нарушением суверенитета страны и станет поводом для объявления войны.

