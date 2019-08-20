Премьер Италии Конте просится в отставку

Глава правительства Италии Джузеппе Конте объявил о намерении уйти в отставку. Прошение президенту он подал сегодня после выступления в парламенте, передает RT. Сегодня в сенате Италии были назначены дебаты по вопросу доверия кабинету министров Конте. Партия итальянских евроскептиков «Лига» ранее заявила о намерении внести в сенат резолюцию о роспуске правительства и назначении досрочных парламентских выборов.

Формальной причиной для разногласий в парламентской коалиции между партией «Лига» и Движением пяти звёзд стало строительство магистрали Турин — Лион. Однако противоречия между правыми и левыми противниками Евросоюза проявились с момента создания объединения, поэтому развал коалиции был предрешён заранее.

Как отмечает «Свободная пресса», согласно основному закону страны, право распустить парламент и назначить новые выборы принадлежит президенту Италии Серджо Маттарелле.

