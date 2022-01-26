Представитель России в ЕСПЧ отверг обвинения Нидерландов по делу о крушении MH17

Россия не замешана в крушении малайзийского Boeing MH17 в 2014 году и не признает своей ответственности за это деяние. Об этом сообщил представитель России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Виноградов.

Ранее в среду началось рассмотрение жалобы Нидерландов и Украины против России по делу о авиакатастрофе в Донбассе.

«К сожалению, вынужден констатировать, что указанная жалоба основана на искажении фактов, поддельных доказательствах и не соответствующих действительности, а местами лживых утверждениях», - передает слова Виноградова РИА Новости.

Украина ранее уже подавала несколько исков в ЕСПЧ по Крыму и Донбассу.

