Представитель России в ЕСПЧ отверг обвинения Нидерландов по делу о крушении MH17

Россия не замешана в крушении малайзийского Boeing MH17 в 2014 году и не признает своей ответственности за это деяние. Об этом сообщил представитель России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Виноградов.

Ранее в среду началось рассмотрение жалобы Нидерландов и Украины против России по делу о авиакатастрофе в Донбассе.

«К сожалению, вынужден констатировать, что указанная жалоба основана на искажении фактов, поддельных доказательствах и не соответствующих действительности, а местами лживых утверждениях», - передает слова Виноградова РИА Новости.

Украина ранее уже подавала несколько исков в ЕСПЧ по Крыму и Донбассу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассУкраинаНидерландыМалайзийский БоингКатастрофа Боинга
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