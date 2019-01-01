Политика
Освобождение главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений Москвы и Киева, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Предложен взаимный обмен Вышинского на Сенцова
18 июля23:01
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что в Офисе президента Украины предлагают освободить осужденного за терроризм в Крыму Олега Сенцова одновременно с главным редактором агентства журналистом Кириллом Вышинским, находящимся под стражей на Украине, сообщает РИА «Новости».
Освобождение главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений Москвы и Киева, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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ТЕГИ:ВышинскийОлег Сенцов
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