Постпред РФ при ЕС заявил, что ЕС не готов к нормализации отношений с Россией
У руководства Евросоюза нет "политической воли" для нормализации отношений с Россией. Такое мнение выразил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов по итогам саммита ЕС, на котором обсуждались отношения с РФ, передает «Интерфакс».
По словам Чижова, все еще не видно "никакого положительного результата". Дипломат напомнил, что фразы об открытости к диалогу произносились неоднократно, но для восстановления отношений необходимо "переломить негативную тенденцию".
При этом постпред напомнил, что лидеры стран-участниц ЕС предложили Еврокомиссии разработать варианты мер в ответ на действия России. Чижов подчеркнул, что подобная формулировка "не вызывает большой радости". Среди возможных мер были указаны новые экономические санкции.
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