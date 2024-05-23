Посольство Бахрейна назвало короля аль-Халифу другом Путина
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа воспринимает президента России Владимира Путина в качестве своего друга и настроен на взаимодействие с Москвой по всем направлениям. Такую позицию Манамы озвучили ТАСС в посольстве этого королевства в Персидском заливе после переговоров в Кремле.
По итогам встречи стороны подписали семь документов. Среди них – о сотрудничестве в области фармацевтической и медицинской промышленности, в сфере транспорта и транзита. Также достигнута договоренность о проведении Русских сезонов в Бахрейне в 2025 году.
Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал прошедшие переговоры весьма полезными. По его словам, Россия и Бахрейн согласились активизировать сотрудничество по всем направлениям.
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