Посол Южной Кореи вызван в МИД РФ из-за санкций Сеула

Посол Республики Корея Ли До Хун в российской столице был приглашён в пятницу в министерство иностранных дел в связи с введением Сеулом односторонних санкций в отношении Москвы.

Диппредставителю заявлено, что Россия расценивает это как очередной недружественный шаг со стороны Южной Кореи, информирует внешнеполитическое ведомство на своём официальном сайте. Там подчеркнули, что демарш Сеула предпринят на основании неподтверждённых обвинений в «незаконном сотрудничестве Москвы с КНДР в нарушение положений резолюций Совета безопасности ООН.

На Смоленской площади констатировали, что всё это отрицательное повлияет на двусторонние отношения. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях Сеул ввел ограничительные меры в отношении двух граждан РФ, двух компаний и такого же количества судов, которые, по его оценке, имеют отношение к сотрудничеству с Пхеньяном.

