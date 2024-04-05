Посол Южной Кореи вызван в МИД РФ из-за санкций Сеула
Посол Республики Корея Ли До Хун в российской столице был приглашён в пятницу в министерство иностранных дел в связи с введением Сеулом односторонних санкций в отношении Москвы.
Диппредставителю заявлено, что Россия расценивает это как очередной недружественный шаг со стороны Южной Кореи, информирует внешнеполитическое ведомство на своём официальном сайте. Там подчеркнули, что демарш Сеула предпринят на основании неподтверждённых обвинений в «незаконном сотрудничестве Москвы с КНДР в нарушение положений резолюций Совета безопасности ООН.
На Смоленской площади констатировали, что всё это отрицательное повлияет на двусторонние отношения. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях Сеул ввел ограничительные меры в отношении двух граждан РФ, двух компаний и такого же количества судов, которые, по его оценке, имеют отношение к сотрудничеству с Пхеньяном.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главный тренер футбольной сборной Казахстана возглавил грозненский «Ахмат»
- Турция с 8 апреля приостанавливает участие в ДОВСЕ
- Власти Островов Кука объявили о намерениях отделиться от Новой Зеландии
- Музыкальный центр Юрия Башмета открыли в Барнауле
- «Пощекотавшую» «Родину-мать» девушку приговорили к исправительным работам
- В России создадут индекс гостеприимства для оценки качества туризма
- Посол Южной Кореи вызван в МИД РФ из-за санкций Сеула
- В России на уличных экранах будут показывать старты космических ракет
- Илон Маск упрекнул Вашингтон в поддержке Киева на фоне проблем на границе США
- Украина ввела санкции против 86 российских предприятий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru