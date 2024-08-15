Посол Келин: Спецслужбы Британии пытались вербовать российских дипломатов

Британские спецслужбы пытались вербовать или запугивать дипломатов посольства России в Лондоне. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в беседе с РИА Новости.

«Вынужден констатировать, что такие случаи бывают. Это, конечно, неприемлемо», — отметил дипломат.

Келин указал, что Москва ставит подобные эпизоды на вид властям Британии.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США пытаются вербовать дипломатов из РФ, в том числе рассылая соответствующие предложения на личные телефоны, напоминает Ura.ru.

