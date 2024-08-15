Посол Келин: Спецслужбы Британии пытались вербовать российских дипломатов
15 августа 202407:37
Британские спецслужбы пытались вербовать или запугивать дипломатов посольства России в Лондоне. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в беседе с РИА Новости.
«Вынужден констатировать, что такие случаи бывают. Это, конечно, неприемлемо», — отметил дипломат.
Келин указал, что Москва ставит подобные эпизоды на вид властям Британии.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США пытаются вербовать дипломатов из РФ, в том числе рассылая соответствующие предложения на личные телефоны, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru