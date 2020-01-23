Украина попросилась в Евросоюз вместо Великобритании

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что настал удобный момент для вступления Украины в Евросоюз. В ходе Всемирном экономическом форуме в Давосе он сообщил, что ситуация для этого благоприятная в связи с тем, что Великобритания выходит из объединения, передает RT со ссылкой на УНИАН.

Зеленский добавил, что ЕС «также должен этого хотеть» и отметил важность того статуса, который будет иметь Украина в ЕС. По его мнению, Украина должна стать равноправным партнером.