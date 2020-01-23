Украина попросилась в Евросоюз вместо Великобритании
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что настал удобный момент для вступления Украины в Евросоюз. В ходе Всемирном экономическом форуме в Давосе он сообщил, что ситуация для этого благоприятная в связи с тем, что Великобритания выходит из объединения, передает RT со ссылкой на УНИАН.
Зеленский добавил, что ЕС «также должен этого хотеть» и отметил важность того статуса, который будет иметь Украина в ЕС. По его мнению, Украина должна стать равноправным партнером.
«Мне кажется, что сейчас очень удобный момент. Одна большая страна сделала exit, возможно, для Украины пришло время сделать enter», — цитирует Зеленского Ura.ru.
Ранее польская газета Rzeczpospolita писала о том, что среди стран-членов ЕС развернулась борьба за украинских рабочих, государства создают наиболее комфортных условий для притока рабочей силы с Украины. Такая ситуация несет угрозу для Польши, где пока сосредоточено наибольшее число украинских рабочих.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей