Песков заявил, что России повезло с президентом
Жителям России повезло с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Знание. Первые».
«Путин - это президент нашей страны. И нам с вами повезло, что он является президентом», - отметил представитель Кремля.
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, его мероприятия проходят на площадках в десяти российских городах.
Ранее глава Российского фонда прямых инициатив Кирилл Дмитриев назвал Владимира Путина человеком слова, «если он соглашается на что-то, это доводится до конца», пишет RT.
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