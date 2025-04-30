Жителям России повезло с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Знание. Первые».

«Путин - это президент нашей страны. И нам с вами повезло, что он является президентом», - отметил представитель Кремля.

Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, его мероприятия проходят на площадках в десяти российских городах.

Ранее глава Российского фонда прямых инициатив Кирилл Дмитриев назвал Владимира Путина человеком слова, «если он соглашается на что-то, это доводится до конца», пишет RT.

