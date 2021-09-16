Песков высказался о «наиболее подходящем» интернет-регулировании
Россия как суверенное государство выбирает такой способ регулирования всемирной сети, который больше всего устраивает именно её. Такую позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать, насколько для Москвы привлекательна китайская модель регулирования интернета.
«Россия - это суверенная страна, и интернет-регулирование происходит тем образом, который наилучше применим для нашей страны», - заявил буквально Песков.
Представитель Кремля заметил, что Россия рада видеть у себя компании - международные IT-гиганты, однако они должны соблюдать российские законы. В том числе погашать выписанные Роскомнадзором штрафы.
В конце августа Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сообщала, что компания Google с начала текущего года оштрафована на 32,5 миллиона рублей за неисполнение российского законодательства, но оплатила только 3,5 миллиона.
Минувшей ночью появились сообщения пользователей о проблемах с доступом к сервису Google Docs. Некоторые Telegram-каналы утверждали, что несколько российских операторов связи начали ограничивать доступ к сервису.
Как отмечает «Свободная пресса», ограничения, судя по всему, связаны с запретом на сайт «Умное голосование», так как он используется запрещенной в России экстремистской организацией. Накануне организаторы «Умного голосования» опубликовали список предпочтительных кандидатов на выборах в Госудуму, за которых предлагается голосовать подписчикам.
Запрет на этот сайт Роскомнадзор ввел 6 сентября. Ранее Арбитражный суд Москвы запретил операторам поисковых систем Google и «Яндекс» показывать в поисковой выдаче обозначение «Умное голосование» в качестве одного из ключевых слов поиска. Решение принято в качестве обеспечительной меры по иску компании из Дагестана, занимающейся продажей шерсти. Она зарегистрировала на себя товарный знак с этой фразой.
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