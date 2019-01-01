Песков рассказал, сколько поручений Путина было исполнено

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, сколько процентов поручений президента России Владимира Путина было исполнено за последние семь лет. По его словам, этот показатель практически достиг 86%, пишет RT.

Песков отметил, что такой уровень по исполнению поручений президента можно считать высоким. Кроме того, он отметил, что около 47% из них исполняются в первоначальный срок. Оставшаяся часть поручений продлевается по согласованию с администрацией президента, поскольку требует больше времени на реализацию, нежели заявлено изначально.

