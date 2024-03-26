Песков: Почти все россияне согласны с линией Путина

Практически все общество согласно с политической линией президента Владимира Путина, однако в стране есть и небольшое количество «несогласных». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с AIF.Ru.

Говоря о тех, кто выступает против специальной военной операции и нынешней политики РФ, Песков отметил, что таких людей «очень мало», это «осколок общества». Вместе с тем представитель Кремля признал, что среди «несогласных» есть заметные и «громкие» люди, которые так или иначе могут оказывать влияние на граждан.

«Но давайте будем все-таки разделять. Кто-то из несогласных уехал и буквально встал на позиции врага своей страны. Вот этих людей здесь не будут ждать, не примут, это точно... Слава богу, тех, кто открыто встал на путь охаивания страны, на путь поддержки киевского режима, кто провоцирует вражду, их немного», — указал пресс-секретарь.

Как отметил Песков, в России есть и те, кто не согласен с позицией властей, однако «остается со своей Родиной». По мнению пресс-секретаря, эти люди «со временем все поймут».

«И, может быть, нам... непонимающих людей надо убедить, разъяснить им правоту Путина. Я убежден, что это можно сделать», — заключил представитель Кремля.

