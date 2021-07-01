Песков ответил на слова Зеленского о триколоре над Госдумой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского об украинском флаге над Госдумой, сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, над российской Госдумой развевался и будет развеваться российский триколор.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии заявил, что считает украинцев и русских «одним народом». Комментируя высказывание российского лидера президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в таком случае «в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой развевался бы жёлто-голубой флаг», сообщает Ura.ru.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
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