Песков ответил на слова Зеленского о триколоре над Госдумой

С 1 июля в Москве начинается ревакцинация от коронавируса Глава депздрава заявил, что ситуация с коронавирусом в столице остаётся напряженной ФСБ предотвратила в людных местах Москвы и Астраханской области теракты Еще 2 тысячи новых камер видеонаблюдения появятся на московских дорогах Москву в июле ждет засуха, которая бывает раз в 10 лет