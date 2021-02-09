Песков опроверг планы властей выделить 500 млрд рублей для снижения недовольства людей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появившиеся в СМИ сообщения о планах российских властей выделить 500 миллиардов рублей перед выборами «для снижения недовольства населения», не соответствуют действительности, сообщает Интерфакс.

«Я вам заявляю: это неверное сообщение агентства «Рейтер», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в администрацию президента поступил соответствующий запрос от агентства, однако ответа оно ждать не стало и опубликовало новость

«Нам «Рейтер» вчера прислал письмо, в котором написал: «Нам стало известно, что то ли 500, то до 800 миллиардов, то ли триллион там планируют выделить денег для того, чтобы купировать протесты. Просим прокомментировать». И не дожидаясь какого-либо ответа, минут через 20 после этого опубликовал новость», - сказал пресс-секретарь.

Представитель Кремля добавил, что «нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время». По его словам, правительство РФ продолжает целенаправленно оказывать «точечную помощь тем слоям населения, которые наиболее нуждаются в этой поддержке», и «каких-то пакетов в 500 миллиардов» заготовлено не было.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источник в правительстве, что готовятся новые выплаты порядка 500 миллиардов рублей, пишет Ura.ru. По данным агентства, эти меры должны были показать людям, «что власти знают об их финансовых проблемах и делают что-то, чтобы им помочь».

