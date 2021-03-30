Песков назвал главное хобби Путина
Главное хобби президента России Владимира Путина — чтение. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с «Аргументами и фактами».
«В основном это историческая литература, мемуары и прочее», — уточнил Песков.
Кроме того, представитель Кремля рассказал, что российский лидер выписывает газеты и получает дайджесты прессы.
Также Песков отметил, что Путин смотрит немецкие и английские телеканалы, а также занимается английским языком несколько раз в неделю.
Кроме того, российский лидер любит ездить за рулем, сообщает Ura.ru.
«Но в силу своей должности практически напрочь лишен этого удовольствия», — добавил представитель Кремля.
Также Песков отметил, что глава государства неприхотлив в еде и «не делает из нее культа». По словам пресс-секретаря, в рационе Путина самые простые блюда.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 711 / сут.
Умерли
98 033+293 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 280 / сут.
- Правительство опровергло сообщения о росте цен на молоко в России
- Песков: Иммунизация - единственный способ справиться с коронавирусом
- Песков назвал главное хобби Путина
- Песков прокомментировал рост напряженности в Донбассе
- Цены на автомобили в РФ выросли на 2-8% с начала года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru