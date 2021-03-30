Песков назвал главное хобби Путина

Главное хобби президента России Владимира Путина — чтение. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с «Аргументами и фактами».

«В основном это историческая литература, мемуары и прочее», — уточнил Песков.

Кроме того, представитель Кремля рассказал, что российский лидер выписывает газеты и получает дайджесты прессы.

Также Песков отметил, что Путин смотрит немецкие и английские телеканалы, а также занимается английским языком несколько раз в неделю.

Кроме того, российский лидер любит ездить за рулем, сообщает Ura.ru.

«Но в силу своей должности практически напрочь лишен этого удовольствия», — добавил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что глава государства неприхотлив в еде и «не делает из нее культа». По словам пресс-секретаря, в рационе Путина самые простые блюда.

