Переговоры РФ с Украиной. Будет ли о чем и с кем говорить?

Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев сомневается, что в августе, если переговоры Москвы и Киева возобновятся, «будет о чем и с кем говорить».

«Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить», - написал Медведев в 18 июня в своем Telegram-канале.