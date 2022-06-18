Переговоры РФ с Украиной. Будет ли о чем и с кем говорить?
На фоне усталости в мире от темы Украины в Москве сомневаются, что в августе будет с кем и о нем говорить на переговорах с Киевом.
Украина может вернуться к переговорам с Россией в конце августа. Об этом рассказал глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия в интервью радиостанции «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Такой срок представитель Киева объяснил тем, что к августу может усилиться «переговорная позиция» Киева в связи с планируемым контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев сомневается, что в августе, если переговоры Москвы и Киева возобновятся, «будет о чем и с кем говорить».
«Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить», - написал Медведев в 18 июня в своем Telegram-канале.
В целом в России не исключают возможности продолжения переговоров с Украиной. Об этом накануне, 17 июня, заявил в рамках Петербургского международного экономического форума пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.
Вместе с тем, он отметил, что никаких подвижек по этому вопросу пока нет.
«Переговоров никогда нельзя исключать. А подвижек по-прежнему нет»,— сказал Песков.
О неэффективности российско-украинских переговоров говорили еще, когда они проводились, отметил заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с «Радиоточкой НСН».
«Российско-украинские переговоры очень сложные, потому что ведутся на площадке, которую предоставил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он с большим трудом может рассматриваться, как непредвзятый посредник, потому что, например, принципиально не признает Крым. Смущает и то, что одно из наших главных требований – это денацификация, а люди, которые ведут переговоры, представляют нацистский режим Киева», - объяснил он.
Страны Запада запретили Киеву вести мирные переговоры и используют Украину в качестве инструмента для сдерживания России, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
«Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Через день Запад запретил продолжать этот процесс. Они ужесточили свою позицию, состоялась провокация в населенном пункте Буча, которая очевиднейшим образом была инсценирована», — заявил глава российской дипломатии.
Также в пятницу бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что заявление экс-канцлер сделала в интервью информационной платформе RND. Политик добавила, что готова занять посредническую роль не сейчас, а на более позднем этапе. Также Меркель отметила, что до своего ухода с поста немецкого канцлера пыталась найти решение этого кризиса, но не смогла.
При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что в мире появляется усталость от украинской повестки. Об этом британский политик заявил в эфире Sky News.
«Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от Украины», — цитирует его РИА Новости.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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