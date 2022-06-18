Слуцкий: продолжение переговоров с Украиной возможно

Председатель ЛДПР заявил, что продолжение российско-украинских переговоров возможно, но только после прекращения Киевом дуструктивных действий. Об этом он сообщил РИА Новости.

Захарова: Украины в прежних границах больше не существует

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не исключил возможности продолжения переговоров с Украиной, но отметил, что подвижек по-прежнему нет.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПереговорыЛеонид Слуцкий
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры