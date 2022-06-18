Слуцкий: продолжение переговоров с Украиной возможно
Председатель ЛДПР заявил, что продолжение российско-украинских переговоров возможно, но только после прекращения Киевом дуструктивных действий. Об этом он сообщил РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не исключил возможности продолжения переговоров с Украиной, но отметил, что подвижек по-прежнему нет.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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