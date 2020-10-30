Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана стартовали в Женеве
Переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова начались в Женеве, после суточной задержки. О старте встречи проинформировала пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.
Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Нагорном Карабахе, отмечает RT.
Перед началом двусторонних переговоров глава МИД Армении провел встречи с посредниками по конфликту в Нагорном Карабахе в лице представителей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Как уточняет РИА ФАН, переговоры проходят в закрытом формате. Ранее Баку и Ереван уже три раза срывали соглашения о прекращении огня.
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