Пелоси: США не откажутся от приверженности Тайваню
Американская делегация прибыла на Тайвань, чтобы продемонстрировать намерение Вашингтона не отказываться от своей приверженности поддержке острова. Об этом заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Политик прибыла на Тайвань накануне и уже провела встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, отмечает телеканал «360».
«Наша делегация, которой я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать ясно понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню», — цитирует Пелоси РИА Новости.
Спикер палаты представителей добавила, что США гордятся «прошедшей испытание временем» дружбой с Тайванем, отмечает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 560 / сут.
Умерли
383 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 573 / сут.
- «Дикая акция»: Захарова прокомментировала визит Пелоси на Тайвань
- Экс-канцлер Германии Шредер призвал запустить «Северный поток-2»
- В МИД Китая назвали воссоединение с Тайванем «исторической неизбежностью»
- Пелоси: США не откажутся от приверженности Тайваню
- Восстановление российской металлургии займет 8 лет
- Трасс оговорилась и пообещала поддерживать Путина
- На окраине «Битцевского леса» появится локальный рекреационный центр «Беличий дом»
- Опрос: 69% россиян никогда не отдыхали за рубежом
- В Германии призвали отказаться от санкций против России
- Власти Молдавии предложили заменить российский газ древесиной ивы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru