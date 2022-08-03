Пелоси: США не откажутся от приверженности Тайваню

Американская делегация прибыла на Тайвань, чтобы продемонстрировать намерение Вашингтона не отказываться от своей приверженности поддержке острова. Об этом заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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Политик прибыла на Тайвань накануне и уже провела встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, отмечает телеканал «360».

«Наша делегация, которой я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать ясно понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню», — цитирует Пелоси РИА Новости.

Спикер палаты представителей добавила, что США гордятся «прошедшей испытание временем» дружбой с Тайванем, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТайваньСША
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