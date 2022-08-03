Пелоси: США не откажутся от приверженности Тайваню

Политик прибыла на Тайвань накануне и уже провела встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, отмечает телеканал «360».

«Наша делегация, которой я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать ясно понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню», — цитирует Пелоси РИА Новости.

Спикер палаты представителей добавила, что США гордятся «прошедшей испытание временем» дружбой с Тайванем, отмечает РЕН ТВ.

