Патрушев сообщил о 900 кибератаках на систему дистанционного голосования во время выборов
Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время выборов в Госдуму подверглась почти тысяче хакерских атак. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе выступления на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.
«Только в период проведения выборной кампании с 17 по 19 сентября текущего года выявлено более 900 комплексных компьютерных атак, направленных на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования», — приводит слова Патрушева ТАСС.
Кроме того, атаки хакеров были нацелены на внедрение вредоносного программного обеспечения, отмечает RT.
По данным спецслужб, большая часть киберударов совершалась с территории США, пишет «Свободная пресса».
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