Пашинян ответил на претензии Симоньян к властям Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал несостоятельными претензии главного редактора RT Маргариты Симоньян к властям страны. Он ответил на её тезисы в эфире телеканала РБК.

Маргарита Симоньян 18 июля написала в Telegram пост об армяно-российских отношениях, заявив, что из-за позиции Еревана Россия теперь «имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть». По её мнению, Армения стала плацдармом для антироссийских сил на Кавказе, позволив антироссийским НКО обучать молодёжь, «как свергать власть в России». Несмотря на многолетнюю поддержку Москвы, Армения так и не признала Крым, а экс-президента страны, известного союзника России, Роберта Кочаряна власти посадили в тюрьму из политической мести, считает Симоньян.

По словам Пашиняна, пост Симоньян вызвал негативную реакцию в армянских кругах и Армении. Вместе с тем он напомнил, что Армения не признала независимость Нагорного Карабаха, но это не значит, что Ереван его не защищает. Он также призвал считать союзниками России не отдельных политиков, а весь армянский народ.

Пашинян также напомнил, что упомянутые Симоньян НКО начали работу ещё при его предшественниках, Кочаряне и Серже Саргсяне. «Если они были такие пророссийские, почему они не закрыли эти организации?» - спросил он.

