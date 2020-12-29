Палата представителей приняла оборонный бюджет США в обход президентского вето

Конгрессмены из палаты представителей США большинством голосов (322 за и 87 против) приняли проект оборонного бюджета, на который ранее действующий президент США Дональд Трамп наложил вето.

Теперь за принятие документа должны проголосовать американские сенаторы. Слушание Сената ожидается на этой неделе.

Документ предусматривает выделение 740,5 млрд долларов на обеспечение деятельности Пентагона. Также в документе прописаны меры по предотвращению строительства российского газопровода «Северный поток-2» – американские санкции коснуться компаний, предоставляющих сертификационные услуги и устанавливают сварочное оборудования.

Трамп ранее настаивал, что разработчики проекта должны отменить статью 230 закона об этике в сфере коммуникаций, которая позволяет социальным сетям избежать ответственности за публикации пользователей. Президент также выступил против переименования десяти военных баз США, названных в честь лидеров Конфедерации в годы гражданской войны между севером и югом.





