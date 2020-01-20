Ответственный за РФ чиновник Белого дома отстранен от работы в связи с расследованием

Ответственный за Россию высокопоставленный чиновник Белого дома Эндрю Пик был отправлен в бессрочный административный отпуск на фоне расследования, связанного с безопасностью. Об этом сообщает NBCnews со ссылкой на собственные источники, передает Североамериканское бюро НСН.

По информации телеканала, Пик, который принял на себя руководство российским направлением в Совете национальной безопасности в ноябре, должен был присоединиться к президенту США Дональду Трампу на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе, однако внезапно был отстранен. По данным источников СМИ, это связано с расследованием, касающимся безопасности. Другие подробности неизвестны.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности отказался комментировать его статус. «Мы не обсуждаем кадровые вопросы», - приводит его слова СМИ.

Отсутствие Пика, даже временное, создает пустоту на ключевой позиции, ответственной за противодействие российской агрессии и координацию политики США в отношении Москвы, отмечает телеканал.

