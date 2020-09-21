Одежда полураспада. Срок годности «Новичка» на вещах Навального

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию оценил в эфире НСН вероятность наличия «Новичка» на одежде Навального.

Оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал от правоохранительных органов России вернуть его одежду. Он утверждает, что одежда может оказаться «очень важным вещдоком». По его словам, в Германии яд нашли на его теле, поэтому есть вероятность, что «Новичок» находился на одежде.

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН заявил, что следы яда могли сохраниться на одежде Навального.

«Даже если бы он (яд - прим. НСН) там был, он должен уже разложиться. Все-таки прошел уже месяц. Но какие-то остаточные явления, наверное, могут быть, своеобразные «продукты полураспада», - сказал он.

Бутылка не станет уликой, потому что сотрудники Навального выполнили работу следователей

Эксперт отметил, что если бы на одежде Навального были бы такие сильные отравляющие вещества, как «Новичок», то пострадавших уже было бы много.

Он привел в пример отравление банкира Ивана Кивелиди в 1995 году. «Погибла и секретарша, и патологоанатом, который вскрытие делал, пострадали сотрудники, которые обыск проводили. Так что это (в случае с Навальным. – Прим. НСН) явно не «Новичок», а спецсредство, которое быстро выводится из организма. Есть подозрение, что западного производства», - заявил Никулин.

Никулин также считает, что если бы «Новичок» использовали, то для его переноски потребовался бы герметичный контейнер, а также противогаз и перчатки.

Экс-министр внутренних дел РФ Анатолий Куликов ранее рассказал в эфире НСН, что Навальный имеет право требовать свою одежду.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НовичокОтравлениеАлексей Навальный
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