Одежда полураспада. Срок годности «Новичка» на вещах Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал от правоохранительных органов России вернуть его одежду. Он утверждает, что одежда может оказаться «очень важным вещдоком». По его словам, в Германии яд нашли на его теле, поэтому есть вероятность, что «Новичок» находился на одежде.

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН заявил, что следы яда могли сохраниться на одежде Навального.

«Даже если бы он (яд - прим. НСН) там был, он должен уже разложиться. Все-таки прошел уже месяц. Но какие-то остаточные явления, наверное, могут быть, своеобразные «продукты полураспада», - сказал он.