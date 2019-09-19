Новый состав Мосгордумы приступил к работе
Новый состав Московской городской думы приступил сегодня к работе. Открыл первое заседание Народный артист СССР Николай Губенко как старейший из народных избранников, передает АГН «Москва».
Ранее в столичном парламенте состоялась церемония принесения присяги 45 депутатами. Выборы Мосгордумы седьмого созыва были проведены в Единый день голосования 8 сентября.
Самовыдвиженцы, которых поддержала партия «Единая Россия» получили в городском парламенте 25 мест. От КПРФ прошли 13 представителей, четыре - от «Яблока» и трое от «Справедливой России».
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