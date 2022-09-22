Норвегия приостановила упрощенный визовый режим с РФ

Власти Норвегии объявили о приостановке с РФ упрощенного визового режима. Об этом сообщает ТАСС.

Решение вступает в силу с 22 сентября. Упрощенный режим при получении визы со страной действовал с 2007 года.

Ранее страны Евросоюза приняли решение приостановить упрощенный визовый режим с РФ.

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