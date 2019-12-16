Нарусова назвала «варягом» бывшего министра Соколова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил городскому заксобранию утвердить вице-губернатором экс-министра транспорта России Максима Соколова. Он будет курировать транспортную инфраструктуру, туризм и инвестиционную политику города. Ранее был уволен вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Марков.

Вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака сенатор Людмила Нарусова в эфире НСН затруднилась сказать, зачем губернатору Северной столицы потребовался бывший министр.

«Что может сделать варяг Максим Соколов, не знаю», - заметила он.

При этом собеседница НСН выразила сожаление, что из Смольного ушла экс-глава администрации губернатора Любовь Совершаева, которая курировала внутреннюю политику и занималась организацией выборов Беглова.

«Мне очень жаль, что в его команде оказалась невостребованной Любовь Совершаева. Мне кажется, она была абсолютный профессионал и хорошо знала город, его проблемы. Она занималась выборами, а почему оказалась ненужной, не могу сказать», - призналась Нарусова.

Напомним, Совершаева покинула команду петербургского губернатора в начале декабря. Сейчас она работает заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

