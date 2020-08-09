На выборах президента Белоруссии явка составила 65,19%
9 августа 202015:13
Явка на президентских выборах в Белоруссии составила 65,19% на 14:00. Такие данные приводит заместитель председателя Центризбиркома страны Вадим Ипатов.
Уточняется, что в Минске проголосовали - 52,03% избирателей. В Брестской области - 63,05%, в Минской - 64,21%, в Гродненской - 65,75%, в Витебской - 67,35%. Явка превысила 70% в Могилевской области (72,57%) и Гомельской (75,83%), сообщает ТАСС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru