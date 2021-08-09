Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга кандидатом в депутаты Госдумы

Мосгорсуд принял решение об отмене регистрации члена партии «Яблоко» Льва Шлосберга в качестве кандидата в депутаты Госдумы по одномандатному округу № 207. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что суд вынес свое решение по административному иску кандидата в депутаты Госдумы по этому же округу от партии «Зеленые» Андрея Пангаева.

«Суд не допустил к участию в процессе представителя партии "Яблоко" как заинтересованного лица. Мои интересы представляет юрист Евгений Порошин. Решение суда будет получено нами в 16 часов 10 августа и обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Решение считаю незаконным и необоснованным, по существу неправовым», — подчеркнул Шлосберг.

Политик добавил, что решение Мосгорсуда не вступило в законную силу, избирательная кампания Шлосберга продолжается.

Ранее политика сняли с выборов в депутаты Псковского областного собрания. Также из списка кандидатов в депутаты исключили другого представителя партии «Яблоко» Николая Кузьмина. Решение было принято из-за возможного участия парламентариев в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Позже избирком Псковской области восстановил политиков в качестве кандидатов в депутаты областного собрания, пишут «Невские новости».

