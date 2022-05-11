МИД РФ отреагировал на признание литовским сеймом государством-террористом

В МИД РФ назвали «экстремистским» решение сейма Литвы признать Россию террористическим государством. Об этом в эфире радио Sputnik заявил официальный представитель МИД Мария Захарова.

По мнению Захаровой, в Литве не пытались «озаботиться судьбой людей, которых убивали в Донбассе». Представитель МИД заявила, что Литва в составе НАТО не высказывалась против «противозаконных, агрессивных» действий альянса, которые «приводили к появлению новых конфликтов».

Сейм Литвы 10 мая принял резолюцию о признании России государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм». В стране также призвали создать Специальный международный военный трибунал для «расследования и оценки военных преступлений» по аналогии с Нюрнбергским и Токийским трибуналами.

