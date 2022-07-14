МИД Германии исключил ослабление санкций против РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок исключила ослабление санкций, введенных против России в связи с военной операций страны на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Бербок сделала в ходе общения с жителями Бремена. По ее словам, ослабление санкций не привело бы к поставкам газа из РФ, а Россия бы начала «шантажировать вдвойне».

Глава германского МИД также подчеркнула, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

