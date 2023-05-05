США передадут Польше боевые вертолеты Apache

Соединенные Штаты предоставят Польше боевые вертолеты Apache, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак после встречи со своим американским коллегой Ллойдом Остином, пишет РИА Новости.

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Блащак заявил, что вертолеты разместят на востоке страны. Польские пилоты начнут обучение через несколько недель, уточнил он.

По словам главы военного ведомства республики, машины попадут в 18-ю механизированную дивизию. Они обеспечат закрытие «Брестских ворот», добавил Блащак.

После завершения спецоперации Польша примет в свой состав остатки Украины, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/CENTCOM
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