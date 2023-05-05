США передадут Польше боевые вертолеты Apache
Соединенные Штаты предоставят Польше боевые вертолеты Apache, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак после встречи со своим американским коллегой Ллойдом Остином, пишет РИА Новости.
Блащак заявил, что вертолеты разместят на востоке страны. Польские пилоты начнут обучение через несколько недель, уточнил он.
По словам главы военного ведомства республики, машины попадут в 18-ю механизированную дивизию. Они обеспечат закрытие «Брестских ворот», добавил Блащак.
После завершения спецоперации Польша примет в свой состав остатки Украины, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru