Меркель пообещала обсудить с США реализацию «Северного потока - 2»

Евросоюз и США могут найти общее решение в вопросе реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам онлайн-заседания совместного совета безопасности и обороны ФРГ и Франции.

Слова Меркель приводит ТАСС. Канцлер заявила, что намерена вступить в диалог с администрацией США, и отрицательно оценила американские санкции в отношении «Северного потока-2» и имеющих к нему отношение компаний.

При этом Меркель высказала мнение, что «разногласия [с США] не так велики, как кажется». Канцлер отметила, что газопровод — «противоречивый проект», однако при определённых условиях Европа и Штаты смогут прийти к совместному решению.

Меркель добавила, что являющийся бизнес-проектом «Северный поток-2» имеет также политическое значение и важен для трансатлантического региона.

