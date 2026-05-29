Медведев пообещал лишить европейцев сна

Страны Европы являются «прямыми участниками войны с Россией». Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что отказ ЕС вывезти послов из Киева говорит о наличии лишних дипломатов

Как пишет RT, он указал, что Украина ежедневно атакует Россию с использованием европейских беспилотников и иного вооружения.

«И граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА», - написал политик в своём канале в «Максе».

Ранее Медведев, в ответ на атаку дронов по Старобельскому профессиональному колледжу призвал усилить удары по территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЕвросоюзЕвропаДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры