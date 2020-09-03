Лукашенко разоблачил фальшивку, единая валюта России и Белоруссии, мера наказания для Ефремова

Разъяснения ситуации с отравлением Алексея Навального ядом из группы «Новичок», которых потребовала от России Германия, дал президент Белоруссии.

Он принимал в четверг российского премьера и рассказал тому, что заявления Берлина об отравлении российского оппозиционера – фальсификация. Александр Лукашенко сообщил Михаилу Мишустину о перехвате белорусской военной разведкой разговора Варшавы и Берлина. Интересного, по оценке Лукашенко, разговора, «который отчетливо говорит о том, что это фальсификация».

«Никакого отравления Навального не было», - сказал президент Белоруссии, пообещав передать российской стороне соответствующую запись.

Если Лукашенко такое сказал, значит, у него были на это основания – так прокомментировал реплику белорусского президента о фальсификации отравления Навального директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, нельзя исключать, что ситуация с отравлением Навального могла быть подстроена западными спецслужбами.





Прогресс по вопросам, связанным с Союзным государством России и Белоруссии, констатировал глава российского правительства Михаил Мишустин по итогам переговоров в Минске с президентом Александром Лукашенко и премьер-министром республики Романом Головченко.