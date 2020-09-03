Лукашенко разоблачил фальшивку, единая валюта России и Белоруссии, мера наказания для Ефремова
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня
Разъяснения ситуации с отравлением Алексея Навального ядом из группы «Новичок», которых потребовала от России Германия, дал президент Белоруссии.
Он принимал в четверг российского премьера и рассказал тому, что заявления Берлина об отравлении российского оппозиционера – фальсификация. Александр Лукашенко сообщил Михаилу Мишустину о перехвате белорусской военной разведкой разговора Варшавы и Берлина. Интересного, по оценке Лукашенко, разговора, «который отчетливо говорит о том, что это фальсификация».
«Никакого отравления Навального не было», - сказал президент Белоруссии, пообещав передать российской стороне соответствующую запись.
Если Лукашенко такое сказал, значит, у него были на это основания – так прокомментировал реплику белорусского президента о фальсификации отравления Навального директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, нельзя исключать, что ситуация с отравлением Навального могла быть подстроена западными спецслужбами.
Прогресс по вопросам, связанным с Союзным государством России и Белоруссии, констатировал глава российского правительства Михаил Мишустин по итогам переговоров в Минске с президентом Александром Лукашенко и премьер-министром республики Романом Головченко.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан еще 8 декабря 1999 года и предусматривает поэтапную организацию единого политического, экономического, военного, таможенного и других пространств. Российско-белорусская интеграция произойдет уже до конца года, - такой прогноз дал в эфире НСН член Совета Федерации Франц Клинцевич. По его словам, речь идет и о совместной валюте, и совместных органах управления, и совместном руководстве. Принятие решения о единой российско-белорусской валюте в ближайшее время прогнозирует и глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Стороны готовы к принятию такого решения, поскольку по этому вопросу велась глубокая проработка, убежден парламентарий.
11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года для актера Михаила Ефремова запросила прокурор в суде по делу о смертельном ДТП.
Это почти максимальное наказание по статье УК, инкриминированной Ефремову – она предполагает до 12 лет лишения свободы за ДТП, совершенное в пьяном виде и повлекшее смерть человека. Кроме того, прокурор попросила взыскать с Ефремова в пользу старшего сына погибшего Виталия полмиллиона рублей (он требует 7,3 миллиона), а также по 1 рублю для вдовы, брата и еще одного сына (они столько и запросили). Сторона защиты, в свою очередь, попросила суд не лишать Ефремова свободы. Сам Михаил Ефремов в четверг в судебном заседании признал вину в ДТП на Смоленской площади. Вынесение приговора назначено на 8 сентября.
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