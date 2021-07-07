Литва построит стену на границе с Белоруссией
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что для усиления патрулирования на границе с Белоруссией будут задействованы силы армии, сообщает ТАСС.
По её словам, также для сдерживания потока мигрантов на границе с Белоруссией будет построен дополнительный физический барьер.
«Это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов», - подчеркнула Шимоните.
Ранее в МИД Белоруссии заявили, что окращает до минимума дипломатическое представительство Литвы в республике, сообщает RT. В министерстве отметили, что ограничение будет действовать до тех пор, пока Вильнюс не прекратит недружественные действия, разжигающие конфронтацию с Минском.
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