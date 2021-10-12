Лавров заявил о попытках «разогреть» обстановку в Азии
Россия отмечает попытки дестабилизации геополитической обстановки в Азии, которые препятствуют межгосударственному взаимодействию в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
«К сожалению, геополитические расклады в регионе не становятся проще, сдерживая его переход в систему координат всеобъемлющей многосторонней кооперации и интеграции. Видим целенаправленные попытки "разогреть" обстановку, расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия», — цитирует министра ТАСС.
Как отметил Лавров, к дестабилизации обстановки в регионе причастны узкоформатные структуры эксклюзивного состава и военные блоки, сообщает Ura.ru.
Встреча глав внешнеполитических ведомств стран-участниц СВМДА проходит в Нур-Султане, напоминает RT. Шестые по счету переговоры будут сфокусированы на перспективах развития в контексте укрепления мер доверия по основным сегментам деятельности форума.
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